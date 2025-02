Ilfattoquotidiano.it - Incidente sulle piste da sci, 22enne soccorsa aveva hashish e pasticche nella giacca. Indagini a Bolzano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quella che doveva essere una bella giornata da trascorrereda sci, è diventata un incubo per una giovane altoatesina. Laera impegnatadiscese della Plose, nei pressi di Bressanone, ma a un certo punto è franata violentemente sulla neve rimediando un trauma cranico che ha reso necessario l’intervento d’urgenza dei sanitari. Una volta trasportata all’ospedale diperò, un’infermiera ha trovato nelle tasche dellada sci della ragazza un piccolo contenitore con all’internoe un barattolo con alcune compresse. Gli stupefacenti sono stati subito sequestrati dalle forze dell’ordine, che hanno quindi dato il via a ulteriori accertamenti.La sciatrice, per il trauma cranico accusato, era statarapidamente, stabilizzata e trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di