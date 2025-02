Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Ono San Pietro, operaio muore schiacciato da un macchinario

Brescia, 17 febbraio 2025 – Tragicosulin Val Camonica, nel Bresciano. Undi 44 anni è morto questa mattina, prima delle 7, in un'azienda di Ono San, che produce cosmetici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe statocontro il muro da unche sposta i bancali ed è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente con un’ambulanza e un’automedica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Breno, i vigili del fuoco di Brescia e i tecnici di Ats Montagna. Da ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.