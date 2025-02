Thesocialpost.it - Incidente sul lavoro a Ono San Pietro: operaio di 44 anni schiacciato da un macchinario

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragicosulsi è verificato questa mattina in un’azienda di Ono San, in alta Valle Camonica, in provincia di Brescia. Undi 44ha perso la vita mentre era impegnato nelle attività produttive dell’azienda, specializzata nella produzione di cosmetici.La dinamica dell’Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è statocontro un muro da unutilizzato per spostare bancali. L’impatto è stato fatale e il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per l’non c’è stato nulla da fare.Indagini in corsoLe forze dell’ordine, insieme ai tecnici dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salute), stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul