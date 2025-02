Anteprima24.it - Incidente su statale del Vesuvio, morto automobilista

Tempo di lettura: < 1 minutoIl conducente di una vettura ha perso la vita in unstradale avvenuto lungo la strada268 “del” (direzione Cercola) in corrispondenza del km 9,000, a Somma Vesuviana (NA), a causa di un. Il sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura.Per il tempo strettamente necessario alle operazioni di recupero dei mezzi incidentati e di pulizia del piano viabile – in particolare dal gasolio disperso dal mezzo pesante – si renderà necessaria, informa l’Anas, l’interdizione della circolazione. La circolazione verrà deviata in loco.L'articolosudelproviene da Anteprima24.it.