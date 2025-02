Ilrestodelcarlino.it - Incidente gravissimo ad Anzola: auto contro camion. Chiusa la via Emilia

Valsamoggia (Bologna), 17 febbraio 2025 – Viabilità da incubo sulle strade bolognesi. Dopo la chiusura della strada statale 64 “Porrettana”, a Vergato, a causa di una frana, anche la viarisulta bloccata, in entrambi i sensi di marcia, per un, avvenuto tra l’incrocio con via Tombetto e il confine con. Alla guida dell’, una Fiat Panda, un 79enne che colpito da un malore si sarebbe schiantatoun. Dopo l’impatto con mezzo pesante, l’si sarebbe poi ribaltata su un terzo veicolo. Il 79enne è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. A segnalare l’è stata la polizia locale. L’Anas fa sapere che la chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’, in cui si registrano due feriti.