Incidente a Toronto aereo Delta si capovolge all’atterraggio | Quindici feriti

Un volo diAirlines, operato da Endeavor Air e in arrivo da Minneapolis, ha subito undurante l’atterraggio all’aeroporto di-Pearson, in Canada. Le prime immagini diffuse sui social e dai media locali mostrano una situazione incredibile, con l’rovesciato e le ruote del carrello di atterraggio sollevate verso l’alto.Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancetteI paramedici intervenuti sulla scena hanno riportato chepasseggeri sono rimasti, di cui tre, incluso un bambino, versano in condizioni critiche, mentre gli altri non sarebbero in pericolo di vita. In un video si vedono alcuni dei circa ottanta passeggeri e membri dell’equipaggio riuscire a evacuare l’aeromobile attraverso le uscite di emergenza.