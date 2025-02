Monzatoday.it - Incidente a Monza all'incrocio: soccorsi per una 12enne e un palo abbattuto

Leggi su Monzatoday.it

all'in via Buonarroti ain azione nella serata di domenica 16 febbraio quando all'intersezione con via Cimabue due vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. E nell'impatto è statoundella segnaletica stradale.L'allarme.