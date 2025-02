Ilgiorno.it - Incidente a Locate, auto si ribalta sulla Val Tidone: due feriti e traffico in tilt. L’ipotesi dello svincolo imboccato in contromano

Triulzi (Milano), 17 febbraio 2025 - Un gravestradale si è verificato questa mattina, lunedì 17 febbraio, poco dopo le 10ex strada statale 412 della Val, in provincia di Milano. Un’si èta, finendo su un fianco e inrampa di accesso alla statale per chi proviene da viale Abruzzi. All’interno del veicolo, una persona è rimasta bloccata ed è stata successivamente estratta dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e un’medica. La polizia locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’. Al momento non è ancora chiaro se l’si siata dopo averloinoppure a seguito di uno scontro con un altro veicolo. Ciò che sembra certo è che la velocità eccessiva abbia avuto un ruolo determinante nell’accaduto.