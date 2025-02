Monzatoday.it - Incidente a Concorezzo, scontro tra auto e moto: gravissimo un uomo

Gravenel tardo pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2025. Poco prima delle 18 in via Adda un'vettura e una, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Asono intervenuti i vigili del fuoco con l'pompa da Vimercate e l'botte dalla.