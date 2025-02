Monzatoday.it - Incidente a Concorezzo, morto motociclista di 34 anni

Tragiconel tardo pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2025. Un uomo di 34, residente a Brugherio, èin seguito a uno schianto con una vettura mentre era in sella alla sua moto.Poco prima delle 18 in via Adda, non distante dall'incrocio del Malcantone.