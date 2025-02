Sport.quotidiano.net - Incertezza Milan. Gimenez già decisivo. Leao ancora fuori?

è un killer. Non ricorda me, ma è forte come me": Zlatan Ibrahimovic dixit. Tant’è: fin qui due gol in due partite di Serie A, impatto immediato come solo Pulisic e soprattutto Shevchenko (da cui ha ereditato la maglia numero 7) hanno saputo fare in passato in rossonero. Diciotto reti stagionali per El Bebote: un’enormità. Più che bambinone, killer, appunto. Che va però armato. "Col Verona ha fatto due tiri in porta e due gol, uno ingioco. Deve essere pronto in area come sa essere, avere pazienza, aspettare: il momento con una squadra come la nostra arriva. Ma anchearea gioca bene", la ricetta di Ibra. Pochi, in realtà, i palloni toccati (e non al meglio: 64% di passaggi riusciti) contro un Hellas copertissimo. Questione di caratteristiche, ma anche di una connessione con la squadra sulla quale non c’èstato il tempo di lavorare: possesso palla finale pari al 74%, al messicano tuttavia sono spesso arrivate briciole.