Incendio in appartamento, soccorsa una donna caduta dalle scale

Firenze, 17 febbraio 2025 – Fiamme e paura in via Capo di Mondo a Firenze. Unè divampato nel primo pomeriggio in unal quinto piano di un palazzo. L’allarme è stato lanciato poco prima delle ore 14. Attivata la maxi-emergenza, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e tutti i soccorritori. I pompieri hanno raggiunto con l’autoscala il terrazzo dal quale sono iniziate le operazioni di spegnimento. L’è stato reso non fruibile per i danni provocati dall’. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell’, ma unadi 62 anni che si trovava nel palazzo, nel precipitarsi fuori dall’edificio èriportando alcune ferite, per fortuna non gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento dell’da parte dei vigili del fuoco.