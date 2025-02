Iltempo.it - "Inappropriato discutere invio di truppe". Vertice di Parigi, l'annuncio di Scholz

Leggi su Iltempo.it

Ucraina, ildientra nel vivo. I leader europei (Meloni compresa) stanno discutendo delle possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. E già emergono le prime posizioni ufficiali, Il Cancelliere tedesco Olafnon ha dubbi e sostiene come siaora dell'diin Ucraina. È «altamenteora dell'diin Ucraina. L'ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, dopo la riunione con i leader europei all'Eliseo. Lo riporta la stampa francese. Il cancelliere tedesco Olafha dichiarato anche di non volere una «pace imposta tramite diktat all'Ucraina» dopo l'incontro con i leader europei all'Eliseo. «L'Ucraina non può accettare tutto ciò che le viene presentato, a nessuna condizione», le parole del leader tedesco, citate dalla stampa francese.