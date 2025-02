Iodonna.it - In vista del voto del 23 febbraio, dove AfD è data oltre il 20%

Berlino, 17 feb. (askanews) – Veterane del movimento antifascista tedesco, le “Omas gegen Rechts“, ovvero “Nonne contro la destra”, scendono in piazza in Germania per tutelare la democrazia per le future generazioni, soprattutto indelle elezioni federali del 23, contro il partito di estrema destra AfD che secondo i sondaggi è dato al 20% o più. Tra cartelli con slogan come “Non c’è posto per i nazisti”, o “Contro i Nazi” (e l’immagine della svastica sbarrata) hanno spiegato le loro ragioni: Leggi anche › La vittoria delle nonne svizzere per il clima Maja, 72 anni, “Omas Gegen Rechts”, afferma: “L’anno scorso abbiamo fatto o ci siamo unite a più di 80 manifestazioni. Molto spesso difendiamo la comunità ebraica perché ora la comunità ebraica è di nuovo in pericolo in Germania e siamo alla sinagoga, siamo anche nelle veglie contro l’antisemitismo, ci schieriamo anche contro il razzismo.