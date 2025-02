Ilfoglio.it - In Ucraina sarà pace onorevole o un altro Afghanistan

Leggi su Ilfoglio.it

"Il presidente Trump ha iniziato il suo promesso sforzo per negoziare la fine della guerra ine i primi segnali sono scoraggianti” scrive il Wall Street Journal. “Sta facendo delle concessioni a Vladimir Putin senza nulla in cambio e sta informando l’dopo il fatto. Trump vuole negoziare unacon onore che duri nel tempo o unaattraverso la debolezza che ricompenserà il Cremlino? Supponiamo che Joe Biden abbia lasciato a Trump un bel pasticcio. All’inizio della guerra gli ucraini hanno respinto i russi da Kyiv, Kharkiv e Kherson e in seguito hanno costretto la flotta del Mar Nero di Putin a ritirarsi. Ma ulteriori controffensive sono state paralizzate dall’incapacità degli Stati Uniti di fornire armi adeguate o tempestive. La politica di Biden si è ridotta a dare a Kyiv appena abbastanza armi per non perdere ma non abbastanza per vincere.