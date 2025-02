Ilnapolista.it - In Spagna sono invidiosi di Diao: col Como 4 gol in 7 presenze, col Betis furono 6 in 47 partite (Marca)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildi Cesc Fabregas ha battuto 2-0 la Fiorentina con la coppia baby “made in Spain” Assanee Nico Paz, rispettivamente classe 2005 e 2004. Domenica alle 12:30 affronteranno il Napoli.Ilsogna con i baby prodigi “made in Spain”e Nico Pazscrive:stati loro a segnare alla Fiorentina. L’exarrivato a gennaio, ndr ha aperto leture superando De Gea nell’uno contro uno; ha quasi gli stessi gol col(4) raggiunti in 7, rispetto a quelli ottenuti col(6) in 47. Illo ha pagato 12 milioni nel mercato invernale. Nico Paz, che ha giocato da falso nove, ha battuto De Gea con un tiro di mancino che ha colpito prima il palo. Lo spagnolo-argentino ha segnato 6 gol e fornito 4 assist in 23. Si sta avvicinando alle 10 reti ottenute la scorsa stagione.