In Cascina Cuccagna torna il "martedì circolare": storie di innovazione e sostenibilità

Milano, 17 febbraio 2025 –18 febbraio, il "" ina Milano, l’appuntamento mensile dedicato all', allae al riuso, promosso dall'Associazione Consorzio Cantierein collaborazione con Altroconsumo, Giacimenti Urbani, Humana, Recup e un posto a Milano, con il patrocinio del Municipio 4. L'appuntamento fisso, ogni terzodel mese, promuove il consumo responsabile e la riduzione degli sprechi attraverso incontri e attività, gratuiti e aperti a tutti, che valorizzano la condivisione, il riutilizzo e la riparazione, generando un impatto positivo per l'ambiente e nuove opportunità sociali ed economiche. Dalle 16 alle 20.30 in Via Privata2/4, sono tanti gli appuntamenti in programma. Per tutto il pomeriggio è possibile partecipare a "Garage Sale - Vuoi fare spazio?", un mercato temporaneo dell'usato aperto a tutti, dove acquistare piccoli mobili, complementi d’arredo, elettrodomestici, abiti, dischi e libri.