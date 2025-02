Quotidiano.net - In arrivo 15 milioni per le imprese femminili e agevolazioni fiscali per pmi innovative. La guida

Roma, 17 febbraio 2025 –e pmi: quali sono le novità? Lo spieghiamo nell'approfondimento “Facciamo due conti”, a cura di Isnec, l'Istituto nazionale esperti contabili e arricchito dalle infografiche interattive di Withub. La rubrica questa volta illustra bandi erivolti a queste due categorie di. Imprenditoria femminile, al via il bando da 15Sono in15di euro dal ministero dellee del Made in Italy per sostenere l’imprenditoria femminile. Le, sotto forma di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, rientrano nel bando “Oltre nuovea tasso zero” e mirano a promuovere la nascita e lo sviluppo di nuovesu tutto il territorio nazionale. “I fondi sono destinati a micro e piccolecostituite da non più di 60 mesi – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – in cui oltre il 50% dei soci e delle quote di partecipazione sia detenuto da donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni”.