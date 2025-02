Lanazione.it - In Aoup screening audiologico gratuito per ragazzi dai 13 ai 17 anni

Pisa, 17 febbraio 2025 - Il 5 marzo in, nell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria universitaria diretta da Stefano Berrettini (presidio ospedaliero di Cisanello, Edificio 30 A - percorso F, area arancio), dalle 15 alle 18.30, verrà effettuato unorivolto adai 13 ai 17, per promuovere la prevenzione del danno uditivo da rumore negli adolescenti. Sarà inoltre disponibile materiale informativo sull’argomento. Per accedere al servizio è necessario effettuare una prenotazione via mail, scrivendo all’indirizzo [email protected] indicando nome, cognome, luogo e data di nascita della persona da visitare e recapito telefonico, specificando nell’oggetto “5 marzo”. Via mail verrà confermato l’appuntamento e comunicato l’orario.