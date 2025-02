Anteprima24.it - Imu e addizionale irpef ai massimi, San Giorgio Protagonista incalza la giunta Ricci: “Mancano misure per i più deboli”

Tempo di lettura: 2 minuti“Dal Consiglio Comunale del 14 Febbraio, dalla maggioranza non è emersa la necessaria programmazione strategica per il nostro territorio”. E’ quanto affermano, in una nota stampa, i consiglieri di SanMaurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno. “Nel Documento Unico di Programmazione 2025/27 – spiegano – sono assenti verea tutela delle fascee le agevolazioni fiscali per le famiglie e per le imprese. Questa in sintesi la politica miope e poco attenta ai bisogni della popolazione attuata dall’amministrazione. Il voto sul bilancio di previsione dimostra che laè lontana anni luce dalle famiglie e dalle imprese locali, nessun accenno ai fabbisogni e alle esigenze dei sangiorgesi. In un momento storico di grande difficoltà economica, era compito di questa Amministrazione comunale fare uno sforzo per ridurre lo sperpero di denaro e tenere sotto controllo la spesa pubblica.