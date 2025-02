Novaratoday.it - Imprese artigiane: il lavoro c'è, ma manca il personale

Leggi su Novaratoday.it

no lavoratori per le, che fanno quindi fatica a trovare. Sono questi i dati che emergono dall'analisi dell’ufficio studi di Confartigianatosu dati Unioncamere-Anpal Excelsior.Il Piemonte è tra le regioni più in sofferenza nella ricerca di