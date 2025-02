Lanazione.it - Impresa Audace Galluzzo. Barberino di carattere

Nel girone E la squadra del giorno è ilTavarnelle che vince 1-0 il derby con la Sancascianese ed è ora a solo 3 punti dal vertice della classifica, con la capolista Reggello bloccata sull’1-1 dallo Sporting Arno. La partita ha confermato l’ottimo stato di forma delTavarnelle, allenato da Maurizio Temperini. La rete che ha deciso l’incontro: all’84’ i locali conquistano una punizione sul lato corto dell’area di rigore e sul pallone va il numero 10 Cubillos che cerca la soluzione diretta sorprendendo Minò sul secondo palo. Ma le emozioni non finiscono con la Sancascianese vicina al pareggio: al 92’ i gialloverdi in avanti e su un traversone in area Magistri allunga la traiettoria e S.Casini in tuffo trova un bel colpo di testa, ma Pupilli è lucido e riesce a intuire e a parare.