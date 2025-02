Ilfattoquotidiano.it - Impiccato e scuoiato, “il cagnolino Brian è morto dopo atroci sofferenze”. L’Aidaa istituisce una taglia di 1500 euro per individuare il colpevole

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Orrore a Blufi, comune del Parco delle Madonie, nel palermitano. Unè stato ritrovato. Era infatti legato e presentava segni di botte. Non solo: sarebbe statoe lasciato morire lentamente. Come riporta Palermo Corriere il caneera sparito da alcuni giorni e i suoi padroni avevano lanciato un appello sui social per ritrovarlo. L’epilogo, però, è stato dei peggiori.L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha fatto sapere di aver presentato una denuncia contro ignoti e di aver istituito unadi 1.500che verrà pagata a chi “aiuterà ade far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine”. “Sono distrutta, perché accanirsi contro un’anima innocente – scrive una donna sui social – Invito chi sa, chi ha visto o sentito qualcosa di denunciare affinché chi si è macchiato di tanto orrore venga punito essendo a mio parere un soggetto socialmente pericoloso.