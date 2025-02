Ilfattoquotidiano.it - “Impagnatiello premeditò l’assassinio di Giulia Tramontano per sei mesi”. Le motivazioni della condanna all’ergastolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avrebbe “accarezzato l’idea di sbarazzarsi” di lei almeno dal dicembre dell’anno prima, quando la donna aveva scoperto di essere incinta. Alessandrotoper aver ucciso la fidanzatanella loro abitazione a Senago il 27 maggio 2023, ha messo in atto un omicidio premeditato per quasi seie “programmato in ogni dettaglio“. È quanto si legge nellesentenza pronunciata lo scorso 25 novembre.Un “proposito criminoso“, quello di, che in quei seinon sarebbe più stato abbandonato. “Anzi – scrivono i giudiciCorte d’Assise di Milano -, lo ha fatto crescere e maturare dentro di sé, mentre in via parallela e speculare si intensificava e consolidava la relazione segreta” con un’altra donna. È questo, infatti, ciò che avrebbe spinto l’ex barman a pianificare di uccidere la compagna.