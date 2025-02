Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 17 febbraio. Santo, nati del giorno, frasi e news

La giornata internazionale del gatto, il compleanno di “Air” Jordan, il primo tassello di “Mani Pulite”, il 171992, con l’arresto di Mario Chiesa, socialista milanese e presidente del Pio Albergo Trivulzio, colto in flagrante mentre intascava una mazzetta da un imprenditore in cambio della concessione di un appalto. Questi alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di oggi, 172025, nella quale vengono celebrati i sette santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria.