Il vino nuoce gravemente alla salute | in Italia è rivolta contro le etichette volute dall’Europa

Ilcome le sigarette? Il piano di revisione del Beca (Beating Cancer Plan) riporta in auge la discussione relativa allesui rischi per lada apporre sulle bottiglie.Il”: inle(ANSA FOTO) – notizie.comIl mondo delno è quindi di nuovo in subbuglio. Ma cos’è che preoccupa produttori, commercianti, associazioni di settore, in generale tutti coloro che sono impiegati nella filiera? Andiamo con ordine: il 4 febbraio di quest’anno la Commissione Europea firma, appunto, il piano di revisione del Beca.Parliamo di un documento stilato dDirezione Generale per lae la Sicurezza Alimentare (Dg Sante) della Commissione Europea, che propone una serie di strategie per ridurre i fattori di rischio nello sviluppo delle neoplasie.