Liberoquotidiano.it - Il vertice di Parigi sull'Ucraina? Nulla di fatto: Scholz punta i piedi, Macron si fa la passerella

Ildivoluto da? Finora si è rivelata una "ata", un claoroso flop. Basta registrare le parole del cancelliere Olafper capire la pochezza di contenuti del, durato solo un'ora e mezza circa: "Credo che sia del tutto prematuro parlarne ora. Anzi sono anche un pò irritato per questo dibattito. Voglio dirlo chiaramente: qui si discutea testa degli ucraini di trattative di pace che ancora non hanno avuto luogo, alla quale gli ucraini non hanno detto di sì e non si sono nemmeno seduti al tavolo", ha affermato. E ancora: "No a una "pace imposta tramite diktat all'". "L'non può accettare tutto ciò che le viene presentato, a nessuna condizione", ha aggiunto. "L'può fidarsi di noi", gli europei "continueranno a sostenere" Kiev.