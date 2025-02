Linkiesta.it - Il vertice a Parigi dei leader europei per la pace in Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron ospita oggi unstraordinario con i principaliper riaffermare il ruolo dell’Europa nel processo diined elaborare una strategia comune. Una risposta politica alla decisione di Donald Trump di voler negoziare da solo il cessate il fuoco col dittatore russo Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato l’inizio di colloqui con Mosca in Arabia Saudita, senza la partecipazione dell’o di rappresentanti dell’Unione europea. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha cercato di attenuare le tensioni, assicurando che «qualsiasi accordo sarà duraturo e vedrà il coinvolgimento degli ucraini e degli»; un passo in avanti rispetto alle dichiarazioni dell’inviato speciale degli Stati Uniti per l’, Keith Kellogg, che aveva promesso agli alleatisolo di consultarli separatamente durante le negoziazioni.