Il 1° gennaio Kazakistan, Malaysia, Cuba, Bolivia, Uganda e altrisono diventati partner dei; il 6 gennaio, l’Indonesia è diventata membro ufficiale deie per la prima volta isi sono espansi nel Sud-est asiatico. Il 16 gennaio, il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha affermato che l’Indonesia è molto onorata di diventarne membro.La prima espansione deinel Sud-est asiatico non è solo un’estensione georegionale, ma anche un’interpretazione di apertura e un’innovazione nella promozioneglobalizzazione e dell’integrazione economica. Le prospettive di cooperazione economica tra isono ampie. Questihanno forti dotazioni di risorse, grande potenziale di sviluppo e forte volontà di partecipare alla governance globale. Otterranno più risultati nella cooperazione economica, inclusi ma non limitati a cooperazione finanziaria, all’economia digitale, allo sviluppo verde, agli investimenti, all’industria, ecc.