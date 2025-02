Quotidiano.net - Il trionfo di Conti: "Il mio Sanremo?. È stato baudiano: lui ha insegnato così"

Tutti i salmi finiscono in. Ascolti super anche per la finalissima, ma non superissimi. I dati: 13 milioni e il 72% (con pc e cellulari 13,4 e il 73%). Amadeus l’anno scorso aveva però raggiunto i 14,3 milioni (74%), quindi all’ultima tappa, al gran premio della montagna, Amadeus l’ha spuntata al fotofinish. I picchi di sabato sera: alle 22.09 alla presentazione di Francesco Gabbani (16,7 milioni). In share il picco arriva ovviamente all’1.56 durante la proclamazione del vincitore Olly con l’87.3% di share. Per i distratti: Olly è seguito da Lucio Corsi e Brunori Sas (un podio di cantautori), Fedez, Simone Cristicchi; poi Giorgia e Lauro. Carlofesteggia, quando gli chiedono se lo disturba l’etichetta di normalizzatore, nega recisamente: "Sono tornato per riprendere il lavoro che avevo fatto nelle mie prime tre edizioni e che poi ènuato da Baglioni e Amadeus.