Lanazione.it - Il tie break è indigesto al Bisonte. Sfida avvincente, finale amaro

IlFirenze 2 Eurotek Busto Arsizio 3 FIRENZE: Acciarri 6, Malual 26, Butigan 17, Leonardi (L), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 5, Baijens 2, Lapini, Cagnin 10, Agrifoglio, Davyskiba 18. All. Chiavegatti. BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L1), Van Der Pijl ne, Piva 22, Van Avermaet 5, Morandi (L2) ne, Lualdi 1, Sartori 9, Obossa 4, Frosini 18, Künzler 18, Lazic, Boldini, Scola 4. All. Barbolini. Arbitri: Cavalieri – Zanussi. Parziali: 25-23, 24-26, 25-19, 26-28, 13-15 FIRENZE - Una partita, spettacolare e giocata a testa alta dalle due squadre. Ma il cui epilogo fa calare il gelo ne IlFirenze che dopo aver conquistato il primo e il terzo set, è stato sconfitto al tiedal Busto Arsizio dopo aver festeggiato la vittoria per 3-1 sul 26-24 del quarto set.