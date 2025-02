Screenworld.it - Il team di sviluppo di Avowed vuole sviluppare giochi per i prossimi… 100 anni! (sì, davvero)

Obsidian Entertainment, lo studio dietro, ha recentemente rivelato la sua ambiziosa visione di continuare avideoper i prossimi 100e di essere influenti nel settore deidi ruolo. Tramite PC Gamer sappiamo che durante la D.I.C.E. Summit 2025, Marcus Morgan (VP of Operations) e Justin Britch (VP of Development) hanno spiegato la loro strategia per garantire la longevità dello studio. Piuttosto che puntare a guadagni enormi e rapida espansione, Obsidian si concentra su una crescita sostenibile, sviluppandocon aspettative realistiche di successo.Una delle parti fondamentali del loro discorso è stato spiegare la strategia delnel preservare il loro lavoro, ma anche la volontà di puntare tanto sul loro nuovo titolo e, scherzandoci su, hanno l’intenzione di continuare avideocomeper tantissimi, anche 100 se fosse necessario.