Il Tar di Ancona annulla il concorso ordinario PNRR per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie

Il Tar diilperdi, ordinando la ripetizione delle prove a causa della violazione dell’anonimato durante la prova pratica.Il Tribunale amministrativo regionale diha stabilito che ilperdidelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria debba essere ripetuto. La decisione è arrivata in seguito all’accoglimento del ricorso presentato da un gruppo di candidati, difesi dall’avvocato Gaetano Liberoti.Secondo il Tar, la procedura delha violato il principio di anonimato durante la prova pratica, un elemento fondamentaleselezioni pubbliche. In particolare, ai candidati era stato richiesto di apporre il proprio nome e cognome sui fogli utilizzati per rispondere ai quesiti, contravvenendo alle disposizioni che stabiliscono che le prove debbano essere corrette senza conoscere l’identità dei partecipanti.