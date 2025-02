Ilfattoquotidiano.it - Il seme del fico sacro, finalmente in sala la monumentale opera dell’iraniano Mohammed Rasoulof

Quella Palma d’oro rimasta in pectore e solamente compensata con un premio che ha tutte le sembianze di consolazione (un “Prix spécial inventatosi dalla giuria di Cannes 2024),esce nelle sale, ovvero dal 20 febbraio grazie a Lucky Red. Si tratta de Ildeldall’ovvio sapore politico ma portatrice di anche di elevata raffinatezza estetica come nella cifra dell’autore notoriamente perseguitato in patria. Per raggiungere la Croisette e portare il proprio film, censurato dal regime islamico d’Iran,ha dovuto infatti fuggire di nascosto dal suo Paese, recando con sé le foto di alcuni attori costretti rimasti invece entro i confini. E difatti a tutti i perseguitati come lui il regista aveva dedicato il premio ottenuto sulla Croisette (“Il mio cuore è con i perseguitati dal regime islamico del mio Paese, sono commosso da questo premio, sono triste per la catastrofe che vive il mio popolo quotidianamente, il popolo iraniano vive sotto un regime totalitario, la situazione è gravissima, la gente soffre enormemente.