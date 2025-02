Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo sale a +7 sul Pisa secondo. E alla coop del gol già 16 gli iscritti

Armand Laurientè, capocannoniere della serie B insieme a Iemmello e Pio Esposito (che sono due centravanti, però, e rispetto al francese hanno giocato di più) è solo la punta dell’iceberg. Matteo Lovato, invece, difensore classe 2000, è l’ultimo che si è iscritto, segnando il suo primo gol in neroverde e il suo primo tra i pro in carriera dopo 117 presenze, al non ristrettissimo ‘club’ dei bomber neroverdi. Già: nei tanti giocatori schierati da Grosso in stagione fin qua c’è chi non ha mai segnato, è vero – Toljan e Romagna, Pieragnolo, Paz, Missori e Obiang, Ghion e Skjellerup – ma gli atri segnano eccome. E gonfiano il dato delle reti realizzate daldi Grosso fino a 58, ovvero roba mai vista da quando la vittoria vale tre punti. I conti, dopo 26 giornate, sono facilissimi da fare (2,23 gol a partita, uno ogni 39’ giocati) e, classificamano, sono un’ipoteca su un primato che ora si regge sui sette punti di distacco dal, cui la fase offensiva garantisce apporto costante – solo una volta ilnon ha segnato, e parliamo di quasi sei mesi fa – ed è stata garanzia di successo anche quando la fase difensiva – tra dicembre e gennaio ilalmeno un gol lo ha sempre subito – ha ‘mostrato la corda’.