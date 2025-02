Formiche.net - Il ruggito del coniglio. Ecco come si deve muovere l’Europa sull’AI. Scrive Bani

Il terzo AI Summit si è tenuto a Parigi, sotto la regia del presidente Macron. Poca “AI” e molto “summit”: l’evento è stata l’occasione per la Francia di avere un palcoscenico mondiale dove intessere relazioni parlando di intelligenza artificiale, seguendo la nuova narrativa muscolare statunitense che privilegia i numeri della spesa e degli investimenti rispetto alla sicurezza e alla regolamentazione. A dominare i titoli infatti sono stati i miliardi di euro che la Francia epensano di attrarre per prole proprie politiche tecnologiche, a discapito del vero obiettivo del summit: una regolamentazione globale. Tuttavia, senza la firma degli Stati Uniti e del Regno Unito, l’accordo è rimasto incompleto. Forse è anche lo spirito dei tempi, con l’Onu e gli altri organismi internazionali in grande difficoltà di consensi e di prospettive o forse è arrivato il momento di abbandonare i grandi progetti di governance globali.