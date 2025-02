Quotidiano.net - Il rover intelligente si prende cura di vigneti e aeroporti

DALLA NASA IN CALIFORNIA a una start up Made in Italy che si propone sul mercato con soluzioni robotiche autonome per l’agricoltura e la gestione delle infrastrutture critiche. Gli attori di questa avventura sono Raffaello Cesoni (nella foto), 34 anni di Montegiorgio, comune in provincia di Fermo, e Flavio Tonelli, 35enne di Roma. Insieme, poco più di un anno fa, nell’ottobre del 2023, hanno deciso di fondare Rafla, una start up innovativa con sede a Montegiorgio e succursale a Torino. Tramite l’uso dell’industria 4.0. e dell’intelligenza artificiale hanno così creato dei sistemi ad hoc per migliorare la produttività e la sicurezza. Daiagli. "Siamo al servizio delle persone ma anche dei sistemi, come alcuni complessi industriali particolari, vedi le linee dell’alta tensione, che necessitano di monitoraggi in punti specifici", spiega Cesoni.