Il ritorno dell’illuminante liquido per la primavera

C’era chi ormai lo dava per spacciato in favore di stick, polveri e bronzer, ma l’illuminantesta lentamente e inesorabilmente facendosulla scena beauty, complice la capacità di modulare il grado di luminosità della pelle e di regalare quell’effetto “vetro” tanto caro alle amanti della glass skin. In passerella alle fashion week è stato ampiamente utilizzato, e in vista dellaè un investimento valido per garantire un look fresco e naturale, ma raffinato.Illuminanteper un effetto glow immediatoIl successosta anche nel fatto che si tratta di un prodotto molto versatile e semplice da usare. Si può utilizzare per lo scopo originale, applicandone cioè piccole quantità sul naso, sulle arcate sopracciliari e sugli zigomi per dare al viso un aspetto sano e radioso, oppure al posto dell’ombretto e addirittura del rossetto, riproducendo le galactic lip.