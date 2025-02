Quotidiano.net - Il ritorno della truffa telefonica del wangiri

Roma, 17 febbraio 2025 – Il fenomeno delle truffe telefoniche sembra non conoscere fine, ma anzi, con il passare degli anni si arricchisce sempre più di nuovi ed elaboratori meccanismi dei malintenzionati ai danni di vittime nel più dei casi distratte o superficiale. Non c’è da stupirsi, dunque, che tra i raggiri telefonici più diffusi dell’ultimo periodo ci sia il cosiddetto, tipologia diche si sostanzia nelle curiosità dei malcapitati di richiamare numeri a pagamento che li avevano in precedenza contattati. L’iter è dunque il seguente: un numero apparentemente innocuo fa una telefonata alla vittima, o per meglio dire uno squillo, con l’avviso di chiamata che innesta nei bersagli il desiderio di capire chi sia stato a contattarli. Richiamando il numero, questo potrebbe essere a pagamento, con l’addebito che grava sul conto telefonico del malcapitato e finisce nelle mani deitori.