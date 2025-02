Bergamonews.it - Il ritorno dei Lions Bergamo in città e in prima divisione: 400 persone a fare il tifo al Villaggio degli Sposi

Dopo tanti anni trascorsi sui campi di provincia e soprattutto ben 6 in seconda, domenica 16 febbraio si è consumato un doppioper i: quello in IFL 1, la massima serie di football americano nazionale, e anche quello in, al.Al campo Don Bepo Vavassori la squadra ha fatto il suo esordio stagionale, mostrando anche il nuovo logo ridisegnato per l’occasione: il risultato non è stato quello sperato, visto che i campioni d’Italia in carica, i Panthers Parma, hanno vinto 35-10, ma la risposta di pubblico è stata significativa.Circa 400sono state presenti sulle tribune per assistere alla gara dellagiornata: una risposta di pubblico importante che segue un lavoro importante di diffusione sul territorio capitanato dal presidente Cristian Longhi e da tutta la dirigenza.