Superguidatv.it - Il ritorno a casa di Fedez: dopo “Battito” arriva il concerto al Forum di Assago. Ecco quando

Leggi su Superguidatv.it

Sulla scia del grande successo di Sanremo 2025 con “”,ha annunciato “Il” a Milano. Unda non perdere quello del rapper che torna a Milano a 10 anni di distanza dal suo primo live.la data eacquistare i biglietti.a Sanremo 2025 torna con unSono trascorsi 10 anni dal primodialdidi Milano.un anno difficile, il rapper è tornato in gara al Festival di Sanremo per la seconda volta con il brano “” riscuotendo un ottimo successo classificandosi al quarto posto nella classifica finale. Un ottimo risultato considerando il clamore mediato e il gossip scoppiato a pochi giorni dalla kermesse con le rivelazioni di Fabrizio Corona. Questa voltaha mantenuto un profilo basso facendo parlare la sua musica cantando un brano delicato e struggente.