Lanazione.it - Il rione è un buco nero: "Spaccio e zero sosta". Ma l’area sequestrata blocca la riqualificazione

Leggi su Lanazione.it

Cantiere di via Mariti un anno dopo. Mentre la vicenda giudiziaria va avanti, l’edificio in costruzione rimane sigillato e a farne le spese sono commercianti e residenti. Primo problema, la mancanza di parcheggio nella zona: pur di sabato mattina, con gli uffici chiusi, per posteggiare si impiegano decine di minuti, dopo aver girato più volte tutte le strade circostanti. A complicare le cose c’è il divieto diper la realizzazione della ciclabile di via Mariti, ma la causa principale è legata alla chisura da un anno a questa parte di via Da Empoli. "Gli affari sono peggiorati – confermano infatti dal parrucchiere Hairtist –. C’è calo di clienti per la mancanza di parcheggio. Inoltre i vigili vengono a fare multe a tappeto. Noi siamo all’angolo, ma al negozio di antenne al centro è andata ancora peggio: devono scaricare lontano e portare i pesanti materiali con un carrellino".