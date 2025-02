Panorama.it - Il rebus turco di Trump

Quale sarà il ruolo di Ankara nella risoluzione della crisi ucraina? Venerdì, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha avuto un incontro con il ministro degli Esteri, Hakan Fidan. Da quanto si è appreso, i due hanno parlato del cessate il fuoco a Gaza, della situazione in Siria e del conflitto tra Ucraina e Russia.Non è d’altronde un mistero che i due dossier – quello ucraino e quello mediorientale – siano collegati. La Turchia, nel 2022, fu il principale mediatore dell’accordo sul grano tra Kiev e Mosca. In secondo luogo, la caduta di Bashar al Assad in Siria è avvenuta, l’anno scorso, fondamentalmente con una spinta di Ankara, che ha spalleggiato gli insorti guidati da Mohammed al Jolani. Si tratta di due elementi che, apparentemente scollegati, potrebbero in realtà rivelarsi intrecciati.