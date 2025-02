Ilnapolista.it - Il Real Madrid minaccia di cambiare campionato: potrebbe anche giocare in Serie A (Sport)

Secondo quanto ipotizza.es, il. La guerra con tutto il sistema (arbitri, Liga, federazione) diventa sempre più logorante. “Sono stufi della persecuzione arbitrale e della Lega di calcio professionistico con Javier Tebas come nemico principale“, scrive. Questo è il motivo cheportare ila chiedere di poterin un altro, lasciando di fatto la Liga.IlinA? Perché no?Si tratta di una provocazione che, per quanto difficile e remota, non è esattamente impossibile. Il“prima dovrebbe recarsi alla Fifa per richiedere il cambio di competizione con l’approvazione della Lega del Paese che lo ha ospitato, e poi dovrebbe passare al vaglio della Uefa, con cui è in guerraper la Superlega europea.