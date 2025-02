Ilnapolista.it - Il Real ha ascoltato le registrazioni sul fallo Romero-Mbappé in Espanyol-Real ma non cambia idea sugli arbitri

Leggi su Ilnapolista.it

Finalmente ilMadrid ha avuto le risposte che cercava. I media spagnoli, tra cui Marca, riportano l’incontro tra il club e i vertici arbitrali fissato per ascoltare leVar diMadrid. Durante la partita, infatti,ha subito unpericoloso che però non è stato sanzionato dall’arbitro, né il Var ha reputato di richiamare il direttore di gara.Oggi l’incontro presso la Federcalcio tra “Cta e ilMadrid per analizzare l’incidente tra, nel quale il club ha chiesto l’espulsione del giocatore dell’“.Ilnon: glihanno un pregiudizioFonti del club hanno rivelato a Marca cosa sia stato detto durante l’incontro. “Il Cta nega un pregiudizio negativo nei confronti del Madrid nell’arbitraggio, logicamente, ma il Club lo vede e lo ha espresso come tale“.