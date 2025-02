Monzatoday.it - Il quartiere di Monza dove sono comparsi gli striscioni contro il cemento e contro il sindaco

Leggi su Monzatoday.it

Sant’Albino “si ribella” e compaiono scritte ela cementificazione eilPaolo Pilotto.Che cosa non vaChe neldici sia, da tempo, insofferenza per i problemi – ad oggi irrisolti – di traffico e cementificazione non è una novità. I.