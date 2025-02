Gqitalia.it - Il progetto The Odyssey di Christopher Nolan parte da una foto di Matt Damon

Leggi su Gqitalia.it

Dopo Il Gladiatore II, Megalopolis che strizza l'occhio alla Roma imperiale, la serie Kaos e Itaca, il ritorno, al cinema, anche, al lavoro su The, si misura con l'epopea di Ulisse, intento a cercare di tornare alla sua Itaca. E lo fa con un cast pazzesco.Il divino cast di TheSeinterpreta Ulisse, ancora non sappiamo che vesti indosseranno le altre stelle della grande produzione epica: Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.A quando l'uscita del nuovo capolavoro?Curiosamente, mentre non abbiamo dettagli sulla trama, ovvero su come verrà trattato / adattato il testo di Omero, abbiamo già una data di uscita ben chiara e prestabilita: il 17 luglio 2026.Cosa mostrerà esattamente questa nuova Odissea cinematografica?Se il regista non si è ancora espresso, la casa di produzione ha fatto intendere che avremo a che fare con un “Mythic Action Epic” movie.