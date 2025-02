Amica.it - Il principe William e Kate Middleton, un tenero bacio per San Valentino

Un Sanche sa di nuovi inizi, quello del, che per celebrare la festa degli innamorati hanno voluto condividere su Instagram uno scatto tenerissimo in cui si mostrano intimi e sorridenti.Ilsull’erba diper SanLa foto è stata condivisa il 14 febbraio, e fa parte del video che la coppia reale aveva diffuso a settembre 2024, quando lassa ha annunciato di avere completato il ciclo di chemioterapia. La location è la stessa della foto profilo dei principi di Galles, ma in questo casosta schioccando unsulla guancia a unafelicissima. Entrambi vestiti casual, seduti su una coperta stesa sull’erba, sono soltanto una coppia che celebra l’amore, e poco importa l’etichetta reale. A corredo della foto un semplice cuore rosso, che però dice tutto.