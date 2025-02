Ilfattoquotidiano.it - Il primo suicidio assistito in Lombardia scuote il centrodestra regionale, Fdi contro Bertolaso: “Più rispetto per il Consiglio”

Ilin– nel pieno del dibattito sulla legge sul fine vita approvata in Emilia Romagna –la giuntalombarda. Le tensioni già nell’aria da giorni, adesso sono diventate sempre più palesi all’interno dell’Amministrazioneguidata da Attilio Fontana, con Fratelli d’Italia che lunedì mattina ha ribadito all’assessore al Welfare, Guido, di non aver gradito il metodo seguito nell’auto-somministrazione di un farmaco letale a una 50enne lombarda affetta da sclerosi multipla progressiva. Il partito di Giorgia Meloni contesta ache ilinsia arrivato un paio di mesi dopo che ilaveva votato la non competenza della Regione sull’argomento.Mentre si discuteva in Aula, è l’obiezione di Fdi, qualcuno “stava già predisponendo protocolli e comitati“, con i meloniani che hanno chiesto “piùper le decisioni del”.