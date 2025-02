Game-experience.it - Il prezzo Nintendo Switch 2 sarà più alto del previsto a causa dei dazi americani? Risponde Nintendo

Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità che ildi2 possa essere influenzato daicommerciali annunciati dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Nonostante la preoccupazione legittima di una nutrita fetta di fan, il presidente di, Shuntaro Furukawa, ha chiarito che la compagnia ha adottato strategie per limitare gli impatti di queste misure economiche.Come leggiamo suEverything, grazie alla produzione diversificata in Vietnam e Cambogia,non dipende esclusivamente dalla Cina, riducendo in questo modo il rischio di aumenti didovuti alle tariffe statunitensi.Sebbene Furukawa riconosca che potrebbero esserci effetti economici, ha rassicurato che l’impatto sui risultati finanziari di quest’annominimo.